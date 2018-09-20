Музей семьи Николая II в Тобольске с открытия посетило 16,5 тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Музей семьи последнего российского императора Николая II, который открылся в Тобольске в апреле текущего года, посетило 16,5 тыс. человек. Экспозицию осмотрели жители России, а также ближнего и дальнего зарубежья, сообщил в четверг ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Новые музейные объекты только усилили наполнение "императорского маршрута" (по местам ссылки семьи Николая II из Москвы до Свердловской области). Только с апреля по сентябрь 2018 года музей семьи императора Николая II посетило 16,5 тыс. человек, проведено более 650 экскурсий. Интерес растет со стороны иностранных туристов (из Германии, Франции, Сербии, Новой Зеландии, США, Нидерландов и других стран)", - сказал он.

Моор добавил, что к музею "все [относятся] с восторгом, некоторые даже с удивлением". "Мы считаем, что потенциал тут еще далеко не исчерпан. Тем более мы сделали удобным "императорский маршрут": закупили вместе с РЖД стилизованные вагоны для того, чтобы [по маршруту] Тюмень - Тобольск можно было комфортно доехать <…> До конца текущего года по маршруту ожидается приезд около 1 тыс. туристов", - отметил он.

О музее

Посетители музейной экспозиции могут увидеть личные вещи семьи Романовых и предметы быта. Это фарфоровые пасхальные яйца 1912 года с монограммами Николая II и Александры Федоровны, редкие фотографии царской семьи и "волшебные фонари" (аппараты для проекции изображении в XIX-XX века).

Также в учреждении хранится плакетка (декоративная наградная доска) из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, альбом с фотографиями, выполненными членами царской семьи в Тобольске, шелковую шаль, принадлежавшую Александре Федоровне, "Святое Евангелие" со штампом и автографом императрицы.

Экспозиция расположена в здании Губернаторского дома, который в XIX веке являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора. В этом доме содержалась под арестом царская семья во время ссылки с августа 1917 года по апрель 1918 года до высылки в Екатеринбург.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Романовых была расстреляна в екатеринбургском доме инженера Ипатьева. Это здание было снесено в 1977 году, на его месте сейчас построен Храм-на-Крови.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум проходит в Тюменском технопарке с 19 по 20 сентября. Это ежегодное деловое мероприятие, которое собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, специалистов отрасли, ученых и инженеров, производителей оборудования и представителей сопутствующего бизнеса.

Традиционно в ходе форума проходят закупочные сессии, также будут подписаны контракты и дорожные карты к действующим соглашениям. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.