Сельскохозяйственный потенциал ЮФО и СКФО обсудят участники форума "АгроЮг" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек станут участниками четвертого международного форума "АгроЮг-2018", который открывается в пятницу в Ставрополе. Они обсудят перспективы развития сельского хозяйства на Юге России и Северном Кавказе, сообщили ТАСС организаторы форума.

"Участниками форума станут более 500 делегатов - представители бизнеса, органов власти. Темой пленарного заседания станет "Перспективы и стратегии развития сельского хозяйства в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах". В обсуждении примут участие представители власти, инвесторы, производители", - пояснили организаторы.

Участниками форума станут руководители ряда крупнейших агрохолдингов, сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Эксперты обсудят возможности роста и повышения эффективности сельскохозяйственного производства, самые перспективные направления аграрной сферы в ЮФО и СКФО. Во время форума также пройдут круглые столы по развитию растениеводства и животноводства в регионах.

Международный форум экспертов в области сельского хозяйства проходит на Ставрополье четвертый год подряд. Ежегодно в нем принимают участие делегации регионов России, представители профильных российских и зарубежный компаний. В 2018 году форум проводится в Ставрополе в течение одного дня.