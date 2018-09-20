В Махачкале наградили победителей VII Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа"

МАХАЧКАЛА, 21 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей VII Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа", посвященного памяти первого президента Чеченской Республики, Ахмада Кадырова, прошла в четверг вечером в Махачкале.

В этом году на конкурс поступили около 250 работ из 40 регионов России, от Калининграда до Владивостока. Лучшие вошли в шорт-лист, опубликованный на сайте фестиваля "Голос Кавказа", - радиостанции из Липецка, Дагестана, Ростова-на-Дону, Грозного, Воронежа, Ноябрьска, Нижнего Новгорода и других регионов.

"Фестиваль "Голос Кавказа" давно стал символичным. Он стал объединять голоса не только кавказские, благодаря этому фестивалю мы сегодня слышим голоса, которые раздаются из Приморья, Сибири, Калининграда, Мурманска, с Урала, - сказал на церемонии награждения министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбул Умаров. - Мы особенно гордимся тем, что "Голос Кавказа" стал настолько привлекательным, что все остальные голоса хотят хотя бы раз в год прозвучать здесь как символ единения, согласия и гармонии между всеми народами, которые живут на этой необъятной и огромной великой территории, которая столетиями формировалась и укреплялась как единое отечество, как единое государство".

Жюри оценивало работы по трем номинациям: "Информационная программа", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу".

В номинации "Утреннее шоу" дипломами за третье место награждены Хадижат Мазгарова и Раисат Юсупова (РГВК "Дагестан"; Республика Дагестан), за второе место - Олег Ершов и Ирина Преображенская (радиостанция "РадиоВерсия" 100.3ФМ; Пермский край), за первое место - Виолетта Елкина (радио "Казак FM",Краснодарский край).

В номинации "Тематическая программа" дипломами за третье место награждены Светлана Ханова и Ландыш Бабаниязова (радио "Вятские волны", Республика Татарстан), за второе место - Руслан Загаев и Рамзан Джаватханов (ЧГТРК "Грозный" и ГТРК "Вайнах", Чеченская Республика), за первое место - Зоя Грязева (ООО "Радио Губерния", Воронежская область).

Кроме того, в каждой номинации были вручены специальные призы.

О фестивале

Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа" проводится с 2012 года. Его цель - сохранение и приумножение культурных ценностей народов России и укрепление межнациональных отношений, показ лучших образцов информационных материалов региональных радиостанций, выявление талантливых сотрудников и обмен опытом между радиовещателями. ТАСС является информационным партнером фестиваля.