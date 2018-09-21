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Арктика сегодня

Инженеры ВВО закончили снос ветхих домов в бывшем военном городке на Чукотке

Военнослужащие провели работы по сносу 88 зданий и сооружений

ТАСС, 21 сентября. Инженеры Восточного военного округа (ВВО) завершили демонтаж неиспользуемых зданий бывшего военного городка на Чукотке. Об этом сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Инженерное подразделение Восточного военного округа завершило работы по демонтажу неиспользуемых зданий бывшего военного городка "Восточный" на Чукотке. Военнослужащими проведены работы по сносу 88 зданий и сооружений. При подрывах объектов израсходовано около 100 тонн различных взрывчатых веществ", - сообщил Гордеев.

Деревянные здания и легкие строения демонтировались при помощи инженерных машин разграждения. Работы проводились с первой половины августа. В них участвовали около 20 единиц техники и около 60 военнослужащих. Ранее такие же работы были проведены на бывшем городке "Западный".

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