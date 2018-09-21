Глава Росрыболовства поручил разработать карту промысловой нагрузки в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков поручил в течение трех месяцев сформировать карту рыбопромысловой нагрузки в Хабаровском крае.

"У меня предложение к ТИНРО (Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр): проанализировать возможную промысловую нагрузку совместно с ассоциациями. Сформируйте карту, где в среднесрочной перспективе необходимо оставить участки, а где их изменить либо сократить", - сказал Шестаков на совещании по ходу лососевой путины в Амуре, отметив, что поручение необходимо выполнить в течение трех месяцев.

Как пояснил председатель ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков, в бассейне реки Амур сохраняется чрезмерная рыбопромысловая нагрузка. "В бассейне реки Амур проживает более 1 млн человек. По сравнению с 2010 годом, количество [рыбохозяйственных предприятий] увеличилось более чем в два раза. Число участков также выросло почти вдвое. Сегодня, если смотреть карту рыбопромысловых участков реки, мест для миграции рыбы на нерест уже не остается", - сказал он.

Шестаков также сообщил, что меры регулирования рыболовства для Амура определят к 2019 году с учетом пожеланий предприятий отрасли и рыбаков.

"Мы в этом году ввели новые меры регулирования в бассейне Амура и надо было посмотреть, как они работают. Мы снизили достаточно сильно промысловую нагрузку - важно, чтобы шло естественное заполнение нерестилищ. Проанализировав предварительные итоги…,услышали о существующих проблемах. Я думаю, мы их решим, к 2019 году скорректируем наши меры регулирования", - сказал Шестаков, добавив, что корректировка будет идти с учетом интересов рыбопромышленников и рыбаков-любителей.

В качестве одной из проблем, о которых говорилось на прошедшем совещании, он упомянул длину сетей для рыбаков. Участники совещания, в том числе глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, отмечали, что установленная длина не позволяет рыбакам ловить рыбу в удовлетворительных объемах.

"Я поддерживаю рыбаков-любителей. 30 м для реки Амур - это ничто, Амур в ширину - 3 км. Я думаю 50 м - это нормально. Ограничения такие для реки Амур не годятся", - сказал Шпорт на совещании.

Шестаков позднее сообщил, что вопрос будет рассмотрен на Дальневосточном научно-промысловом совете в конце года. Также будет рассмотрен вопрос о порядке вылова рыбы представителями коренных малочисленных народов края.

Ранее сообщалось, что для снижения промысловой нагрузки к началу путины для Дальневосточного бассейна стали действовать новые правила рыболовства. В частности, установлены четкие размеры орудий лова для рыбопромышленных предприятий, введен запрет на использование сразу нескольких орудий на одном промысловом участке, увеличено расстояние между сетями и другие изменения.