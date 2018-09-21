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Правительство решило создать Центр мониторинга и прогноза ЧС на Курилах

Утверждено создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании на Курильских островах Центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

Изменения, подразумевающие создание центра, вносятся в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы". В частности, утверждено создание и развитие системы комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций.

В документе уточняется, что мероприятия по созданию центра включают "ввод в эксплуатацию двух объектов Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах в поселке городского типа Южно-Курильск площадью 823,3 кв. м и в селе Китовое площадью 428,7 кв. м, ввод в эксплуатацию двух пожарных частей в Курильске площадью 1 400,4 кв. м и г. Северо-Курильске площадью 1 345,1 кв. м".

Объекты центра мониторинга будут оснащены современной техникой и оборудованием. Главной целью проекта является создание эффективной системы обеспечения безопасности, а также улучшение материально-технической базы служб спасения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСахалинская область
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