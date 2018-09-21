В Псковской области отменили карантин по АЧС

ПСКОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация Псковской области отменила карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в Гдовском районе, введенный в начале сентября. Об этом сообщила ТАСС начальник госуправления ветеринарии региона Вера Баданина.
В конце августа на территории муниципалитета было найдено тело дикого кабана, в биоматериале которого был обнаружен вирус АЧС. Погибший кабан был обнаружен неподалеку от границы с Ленинградской областью. Чтобы предотвратить распространение вируса, власти объявили карантин в муниципалитете и открыли ветеринарно-контрольный пост в Гдовском районе, который проводил обработку и осмотр транспорта.
"Карантин отменен, ситуация стабилизировалась. У нас был выставлен один карантинный пост, он будет снят, но ограничения на шесть месяцев будут продлены, согласно правилам", - сказала собеседница агентства.
Ограничительные мероприятия предполагают, что из района запрещается вывозить свиней и продукты животноводства, полученные от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку. Запрещается также продавать свиней на территории муниципалитета и покупать их у населения.
АЧС относится к списку особо опасных вирусных болезней животных, впервые зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только карантинными мерами и ликвидацией животных.