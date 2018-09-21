Почти 300 млн рублей планируется направить на переселение людей из оползневых зон Чечни

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Почти 300 млн рублей планируется направить из федерального бюджета на переселение людей из оползневых зон Чечни в ближайшие три года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

"На осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики бюджетные ассигнования предусмотрены в 2019-2021 годах в объеме 99 млн рублей ежегодно", - говорится в записке.

В Чечне в зоне воздействия оползневых процессов проживают более 26 тыс. человек, из которых 4220 человек живут в зонах особого риска. В рамках федеральной целевой программы "Юг России" в 2015 году в районы с благоприятными условиями проживания переселено 619 семей - 3869 человек, в 2016-2017 гг. средства на переселение региону не выделялись, в 2018 году помощь оказана 22 семьям - 178 человек.