В Тамбовской области открылась всероссийская выставка "День садовода-2018"

Глава Карелии призвал обеспечить нормативный запас топлива на котельных

Артур Парфенчиков также отметил, что предприятия ЖКХ по состоянию на сентябрь имеют более высокий процент выполнения плана подготовки к зиме, чем за аналогичный показатель прошлого года

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