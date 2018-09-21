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В Тамбовской области открылась всероссийская выставка "День садовода-2018"

На нее съехались сотни ученых садоводов из разных регионов страны

МИЧУРИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Всероссийская выставка "День садовода-2018" в 13-й раз открылась в наукограде Мичуринске Тамбовской области. На нее съехались сотни ученых садоводов из разных регионов страны, свою продукцию представляют более 600 аграрных предприятий и садоводческих институтов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"На многочисленных площадках Дня садовода научное сообщество обсуждает и ищет пути решения важных проблем отрасли, производственники имеют возможность наилучшим образом презентовать свое предприятие и реализовать производимые товары, хозяйственники обмениваются опытом, садоводы-любители черпают полезную информацию на мастер- классах, приобретают все необходимое для сада, получают ценные советы от продавцов по выращиванию и уходу за растениями", - рассказали организаторы.

Как отметил на церемонии открытия губернатор Тамбовской области Александр Никитин, Мичуринск не только является единственным аграрным наукоградом в стране, но и давно стал неофициальной "яблочной столицей России".

"Посмотрите, какой сегодня прекрасный день, какое буйство природных красок - просто фантастические переливы цветов, а посмотрите на праздничные ряды, которые простираются вдоль центральной улицы - здесь яблоку негде упасть. Хотя скажу по-другому - яблочку мичуринскому всегда есть где упасть, я думаю вы со мной согласитесь - это корзина наших покупателей", - сказал глава региона.

Основные мероприятия, посвященные Дню садовода, по традиции пройдут в центре города - это ярморочные гуляния, конкурсы и концерт. Официальная делегация, в том числе - первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, познакомится с работой демонстрационных площадок в хозяйстве "Сады Мичурина" и Центре развития садоводства имени Муханина. Также запланирована работа по секциям, где ученые поделятся опытом и обсудят современные направления в растениеводстве.

Теги
РоссияНикитин, Александр ВалерьевичТамбовская область
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