Губернатор Кубани рекомендовал главам прибрежных городов ограничить высоту новостроек

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал главам городов и районов ограничивать высоту запланированных к строительству в прибрежной зоне домов, чтобы в них было не более четырех этажей, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об ограничении этажности при застройке прибрежных территорий. Главам муниципалитетов рекомендовано при подготовке правил землепользования и застройки ограничить высотность объектов в четыре этажа. Речь идет о строительстве капитальных объектов жилья и апартаментов в 300-метровой полосе от берегов Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такое ограничение этажности сделает застройку прибрежных территорий менее плотной, а архитектурный облик населенных пунктов более привлекательным.
"Вместо того чтобы строить отели, концертные площадки, досуговые центры, прибрежная зона застраивается жилыми высотками, так, что даже моря не видно. Надо жестко запретить застройку там, где можно возвести курортную инфраструктуру. Это наша стратегическая задача", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Ранее он поручил разработать законопроект, предусматривающий ограничение строительства в прибрежной зоне. Документ был направлен в заксобрание края и сейчас рассматривается в профильных комитетах.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Крупные курортные города Краснодарского края - Анапа, Геленджик, Сочи и другие - расположены в основном на черноморском побережье. Ранее глава региона отмечал, что ограничить застройку необходимо, чтобы не превратить курортные города в "спальные районы" - за последние годы в них построено множество новых домов, в том числе многоэтажки-самострои. Учитывая возрастающий поток туристов и рост населения в прибрежных городах и поселках, также возникают проблемы из-за перегруженности инженерных сетей, загруженности дорог и нехватки мест в школах и детских садах.