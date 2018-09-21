Реконструкторы из Пскова спустили на воду ладью, созданную по чертежам XI века

ПСКОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Псковские реконструкторы из клуба "Чертог Раса" спустили на воду средневековую ладью, которую они в течение девяти месяцев создавали по чертежам XI века. Строительство ладьи велось в рамках проекта "Ганзейский причал", который в декабре 2017 года победил во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц.

В обстановке секретности

Церемония спуска на воду состоялась в пятницу утром, на одном из укромных берегов реки Великой. Реконструкторы специально не стали приглашать журналистов, сделав исключение только для корр. ТАСС. "Решили не афишировать спуск на воду, чтобы не отвлекаться. Дело для нас новое, ответственное, не знали, как себя поведет ладья на воде", - пояснил ТАСС руководитель клуба исторической реконструкции "Чертог Раса" Александр Бойчук, который является автором проекта.

Пятнадцатиметровую ладью доставили к берегу на погрузчике, а на речную гладь спустили при помощи крана. "Надо было как в средневековье спускать по бревнышкам", - шутливо говорили реконструкторы, придерживая ладью за веревки, пока она медленно опускалась в воду.

"Добровольцы!", - крикнул Бойчук, жестами показывая, что нескольким реконструкторам придется залезть в воду и освободить лодку от транспортировочных строп, которые придерживали ее снизу. Четверо помощников вошли в реку. "Благо с погодой повезло, солнечно и тепло", - прокомментировали их коллеги, оставшиеся на берегу. Спустя пять минут деревянное судно, неторопливо покачиваясь, расположилось на воде. "Она плывет! Ура!", - закричали реконструкторы.

По словам Бойчука, процесс спуска на воду оказался крайне сложным. "Оказалось все гораздо сложнее, чем мы думали, особенно вынимать ладью из тех ангаров, где мы это строили. Основная сложность при спуске на воду - не сломать, слишком много нюансов, как видите. Желания и силы у людей больше, чем нужно, но все получилось", - сказал руководитель клуба.

Средневековые технологии

Как рассказал Бойчук, строительство ладьи велось по чертежам XI века. Реконструкторы находили их в интернете, в архивах, а также в книгах по кораблестроению.

"Мы сделали компиляцию судов, как на Русь, так и на Скандинавию. То есть мы взяли технологии того времени (основные моменты обвода корпуса, клинкерная обшивка, Т- образный киль) и свели в то, что мы можем сделать из того, что у нас есть. Делали так, как это делали наши предки много веков назад. Понятное дело, что было много использовано технологий в плане электроинструментов, но без них никуда сейчас", - пояснил строитель.

В ближайшие выходные судно доставят в исторический центр Пскова, чтобы показать его горожанам и гостям. "Сейчас лодка наберет свою воду, осядет чуть поглубже, ждем ГИМС и отправляемся на Покровскую башню. Ходить мы своим ходом пока не можем, все эти выходные она будет стоять там, жители города могут ею полюбоваться", - рассказал Бойчук.

Строительство продолжается

По словам Бойчука, окончательный вид средневековая ладья обретет к следующему лету. "К следующему лету, к навигационному сезону, будет окончательный ее вид. Лодка построена примерно на 80%, еще не доделаны три борта, не положена палуба, достаточно много еще моментов", - пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что работает над этим проектом на протяжении девяти последних месяцев. Средства на строительство реконструкторы получили от Росмолодежи, выиграв грант в 300 тыс. рублей. Но этих денег оказалось недостаточно. "Дополнительно почти 250 тыс. выделили из собственного кармана, и это еще не конец", - уточнил Бойчук.

О "Чертог Раса" и Ганзе

По словам Бойчука, в возглавляемый им клуб входит порядка 15 человек. Это люди разных профессий, которых объединяет увлечение историей. "Мы занимаемся реконструкцией, выезжаем на фестивали, участвуем в турнирах, очень много работаем с молодежью от 16 до 35 лет. Бывает, участвуем в благотворительных акциях", - пояснил Бойчук.

Ранее члены "Чертог Раса" заявляли, что намерены принять участие в праздновании Международных Ганзейских дней в 2019 году. "В ближайшее время окончательно решим, посмотрим, как будет складываться", - добавил руководитель организации.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Псков готовится принять у себя Международные Ганзейские дни - фестиваль культуры и туризма европейских стран, входящих в Ганзейский союз Нового времени. Он объединяет 181 город из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией.

Ганзейский союз существовал с XII по XVII век и был мощным торговым объединением европейских городов. В него входили также русские земли, в частности Псков и Великий Новгород, которые экспортировали в Европу меха и воск.