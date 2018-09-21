Чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет в КБР 26-28 сентября

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" состоится в Кабардино- Балкарской Республике (КБР) 26-28 сентября. В конкурсе примут участие 60 человек, сообщила журналистам в пятницу начальник отдела профобразования министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона Светлана Агирова.

"26-28 сентября состоится второй региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" в Кабардино-Балкарской Республике. В этом году... работу будут оценивать более 50 экспертов, в том числе, 10 технических экспертов ответственных за застройку. Работу будут сопровождать 80 волонтеров", - сказала Агирова.

Участники в возрасте 14-65 лет будут соревноваться в категориях "Школьник", "Студент" и "Специалист" по 10 компетенциям: экономика и бухгалтерский учет, робототехника, социальная работа, сетевое и системное администрирование, портной, массажист, поварское дело, ремонт и обслуживание автомобилей, медицинский и социальный уход, сухое строительство и штукатурные работы.

Для гостей и участников чемпионата предусмотрена также деловая и профориентационная программа. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, круглые столы по вопросам социальной адаптации и внедрению инклюзивного образования. Кроме того, будут обсуждаться проблемы и перспективы трудоустройства и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в КБР.

"Абилимпикс" ("Олимпиада возможностей") проводится в России по международным стандартам и правилам для молодых специалистов с инвалидностью. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением правительства РФ и реализуется в рамках государственно программы "Доступная среда". В КБР конкурс впервые состоялся в 2017 году, в нем приняли участие 35 человек, 11 из которых были трудоустроены.