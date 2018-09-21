В Тамбовской области открыли школу для фермеров

МИЧУРИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Школу фермеров-садоводов имени агронома Виктора Муханина, в которой опытные и начинающие сельхозпроизводители из разных регионов смогут экстерном получать практические навыки ухода за растениями, открыли в пятницу под Мичуринском Тамбовской области в рамках Всероссийского дня садовода, передает корреспондент ТАСС.

Как пояснил на церемонии открытия губернатор региона Александр Никитин, около года назад Минсельхоз РФ поставил региону задачу создать подобное учебное заведение. В итоге его открыли на базе хозяйства "Садмашсервис" под Мичуринском.

"Здесь можно увидеть абсолютно все технологии садоводства, которые существуют, разный посадочный материал, питомники, все виды работ в саду - это и опоры, и капельное орошение, и здесь уровень высший, который только можно представить себе для современного отечественного садоводства", - сказал Никитин.

Он добавил, что интерес к учебному заведению проявили представители южных и центрально-черноземных регионов. По словам главы региона, у Тамбовской области амбициозные планы относительно развития садоводства.

"Планируем выйти на 60 тыс. тонн производства плодов уже к 2020 году. Это позволит нам выйти на те нормы самообеспечения, которые сегодня есть. Если не ошибаюсь, сейчас норма 72 килограмма свежих фруктов на человека в год. Сейчас у нас в регионе около 40 тыс. тонн, а через год с такими темпами закладки, мы задачи выполним", - уточнил губернатор.

Никитин добавил, что в этом году на развитие садоводства было направлено более 500 млн рублей.