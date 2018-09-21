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Арктика сегодня

Маргаритинская ярмарка открылась в Архангельске

Она продлится до 24 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. XVII Маргаритинская ярмарка, которая является крупнейшим деловым и торговым событием в Архангельской области, открылась в Архангельске. Она продлится до 24 сентября.

"Маргаритинка всегда была символом благополучия Архангельска и Поморского края, эта ярмарка является хорошей основой для того, чтобы развивать что-то новое. Мы сегодня открыли ярмарку в новом торгово-выставочном комплексе, новое - это деловая программа Маргаритинской ярмарки. Деловая часть мероприятия стала местом поиска партнеров, новых проектов и новых решений", - сказал на открытии ярмарки журналистам губернатор региона Игорь Орлов.

В деловой программе ярмарки принимают участие делегации Финляндии, Норвегии, Сербии, Индии, Азербайджана, Армении и Германии. На ярмарке свои товары представляют производители из Белоруссии, Литвы и Эстонии и 35 регионов России. Ярмарка проводится в открытом несколько дней назад новом выставочном центре "Норд-Экспо".

Культурная программа ярмарки поделена на тематические дни. 21 сентября - это "Север песенный", 22 сентября "Север сказочный" - в этот день запланированы театральные представления, 23 сентября - "Городовой день", когда со своими программами выступят творческие объединения Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны.

Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября - (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.

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