В Севастополе открылся культурный парк

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Культурный парк открылся в Севастополе на месте построенной более 2 тыс. лет назад усадьбы, находившейся в предместье античного города Херсонес.

"Открытие античного сквера на территории хоры (предместья - прим. ТАСС) Херсонеса - прекрасный пример того, как активность общественников и поддержка власти помогают сохранять историческое наследие Севастополя. В ноябре прошлого года "Севпарки" получили президентский грант в размере порядка 1,5 млн рублей на благоустройство этой площадки. Сегодня мы видим, что проект реализован в полном объеме. Мы со своей стороны помогли, установив уличное освещение", - сказал журналистам на открытии усадьбы губернатор Дмитрий Овсянников.

Херсонес и его сельскохозяйственное предместье - хора - являются памятником мировой археологии и культуры, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Центральные объекты хоры разбросаны по всему современному Севастополю. Культурный парк организован на территории одной из них - усадьбы надела № 9, где раньше был пустырь. Теперь на этом месте разбит сквер с видом на море и создан культурно- образовательный центр под открытым небом.

Усадьба была сооружена в конце IV века до н. э. Центром постройки был большой двор, по периметру располагались хозяйственные помещения с пифосами для хранения вина и сельхозпродукции, функционировала винодельня. В западном углу находилась трехэтажная башня. В 1974-1982 годах в рамках экспедиции Института археологии АН СССР были проведены раскопки, наиболее ценные находки стали частью основного музея Херсонеса.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено людьми 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 годах до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века.

Дальнейшее обустройство

Овсянников также отметил, что власти города планируют обустроить парки на месте трех античных усадеб в 2019 году.

"Я дал поручение департаменту городского хозяйства до середины ноября подготовить проекты еще по трем площадкам, которые мы благоустроим в следующем году при методической поддержке наших общественников", - сказал Овсянников.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, город, по текущим расчетам, готов выделить на обустройство каждой из площадок по 5 млн рублей.

Древнегреческие усадьбы были разбросаны по территории всей хоры (сельскохозяйственного предместья) Херсонеса и находятся в разных частях современного Севастополя. Херсонес и его хора являются памятником мировой археологии и культуры, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.