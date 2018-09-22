На фестивале культуры народов Северного Кавказа в Москве готовы накормить 3 тыс. человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств", который открылся в субботу на Тверской площади в Москве, готовы подать блюда национальной кухни около 3 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС представитель "Дагестанской лавки", работающей на фуд-корте фестиваля, Иман Бакаева.

"Еда у нас на 3 тыс. человек - не будет ситуации, что угощение закончится. У нас представлена вайнахская кухня (чечено-ингушская), дагестанская, карачаево-балкарская, североосетинская, адыгейская и ставропольская", - сказала она, пояснив, что стоимость блюд национальной кухни не превышает 300 рублей.

Гости фестиваля могут попробовать хычины и пироги с различными начинками: ставропольский курник, ингушский чепалгаш, кукурузные лепешки сискал, адыгейский дэлен, пышки, узвар и чаи из горных трав. "Все готовилось сегодня в ночь", - добавила Бакаева.

Фестиваль культуры и искусств народов Северного Кавказа "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" призван объединить традиции семи регионов СКФО. На главной сцене фестиваля творческие коллективы исполняют народные танцы и народную музыку.

Мероприятие впервые проходит в формате выходного дня - 22 и 23 сентября - с включением различных площадок. На нем будут представлены такие номинации, как "Поэзия", "Фотография", "Хореография", "Вокальное искусство", "Музыкальное исполнительное искусство", "Приз зрительских симпатий".

Организаторами фестиваля являются Министерство по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС.