Ставрополье отмечает День края

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Цирковые представления, спектакли уличных театров и музыкальные фестивали проходят в Ставрополе в рамках празднования Дня края. В регионе запланировано больше 3,5 тыс. мероприятий, сообщила журналистам министр культуры края Татьяна Лихачева.

"Огромное количество праздничных мероприятий организовано на Ставрополье в День края, сотни в каждом из районов. Основных мероприятий - более 3,5 тыс., но их гораздо больше, к организации присоединились учреждения культуры, волонтеры", - сказала Лихачева.

Ставрополь также отмечает День города. Центр краевой столицы стал пешеходным, на одной из площадей организована выставка промышленного потенциала региона - свою продукцию и достижения представили крупные предприятия.

На центральных площадях и аллеях выступили акробаты на ходулях из Крыма, канатоходцы из Дагестана, цирковые клоуны и жонглеры. Также в городе проходят джазовый музыкальный фестиваль и казачий рок-фестиваль, участники которого представляют традиционные казачьи песни в рок-обработке.

В праздничный день жители региона также выбирают объекты благоустройства, которые будут профинансированы в 2019 году. По данным краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта, в городах и селах организованы 186 мест для голосования, на каждой площадке представлены дизайн-проекты предлагаемых объектов.

Сотрудничество регионов

Почетными гостями празднования Дня Ставропольского края стали представители российского правительства, Государственной думы, главы различных регионов. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, выступая перед жителями Ставрополя, отметил аграрный, промышленный и туристический потенциал региона.

"В регионе есть все виды туризма, которые востребованы во всем мире: культурно-исторический, горный, бальнеологический. При этом существуют большие возможности для развития этой отрасли, что может дать серьезный социально-экономический эффект для всего региона уже в ближайшем будущем. Со своей стороны Министерство по делам Северного Кавказа будет делать все, чтобы поддержать начинания руководства края в этой области", - сказал он.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что Ставропольский край является примером для республик Северо-Кавказского федерального округа добрососедских межнациональных и межрелигиозных отношений. "Здесь в дружбе и согласии проживают представители более 100 национальностей. <…> Тысячи ребят из Ингушетии получают здесь образование, вы растите наши кадры", - отметил Евкуров.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в субботу в Ставропольский край прибыла делегация представителей республики, рассматриваются возможности расширения сотрудничества между регионами. "Вы с нами, как и другие братские регионы, делили трудности становления российского Крыма. <…> Наши отношения очень динамично развиваются, мы получаем огромную поддержку, сегодня в Ставропольском крае находится рабочая делегация, которая оценит перспективы нашего сотрудничества по новым направлениям", - подчеркнул он.

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.