В Петропавловске-Камчатском начался экологический фестиваль "Море жизни"

ТАСС, 23 сентября. Третий экологический фестиваль "Море жизни", призванный привлечь внимание к проблемам морских животных, начался в воскресенье в Петропавловске-Камчатском с шествия жителей города, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.
"Фестиваль "Море жизни" открылся шествием в защиту морских млекопитающих. Школьники, студенты, их родители и учителя прошли в красочных колоннах, возглавляемых представителями коренных народов Камчатки. После окончания шествия программа фестиваля продолжилась в нескольких тематических зонах, среди которых уличная выставка фотографий, полученных в процессе изучения китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирами, а также выступления различных творческих коллективов", - говорится в сообщении.
На открытой воде проходят выступления вейкбордистов, флайбордистов, фридайверов, кайтеров и сапсерферов. В зоне лектория под открытым небом горожане могут посмотреть фильмы о Камчатке, послушать рассказы морских биологов и путешественников о встречах с морскими животными. Для детей проходят тематические анимационные программы, творческие мастерские по росписи натуральных ракушек и сумок, мастер- классы по изготовлению мыла, лепке и рисованию.
"В этом году мы проводим фестиваль "Море жизни" в третий раз. В прошлом году ему был присвоен статус ежегодного регионального праздника. В этом году тема фестиваля - отказ от повсеместного использования пластика. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы все-таки перейдем на раздельный сбор мусора, но, пока этого не произошло, я предлагаю каждому из нас начать с себя, беречь природу нашего края и отказаться от использования пластика", - передает пресс-служба слова и. о. министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова.
Фестиваль "Море жизни" впервые прошел на Камчатке осенью 2016 года. Тогда его посетили более 2,5 тыс. человек. Организаторы знакомят жителей и гостей Камчатки с многообразием жизни в морях и океанах, обращают внимание на проблему сохранения каланов, тюленей, китов, сивучей, дельфинов и других морских млекопитающих, которые обитают в прикамчатских водах.