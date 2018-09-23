ГРОЗНЫЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Дагестанские спасатели выиграли Кубок Кавказа по итогам шестидневных всероссийских соревнований по многоборью, которые проходили в горах Чечни с 18 по 23 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По результатам соревнований Кубок Кавказа получили спасатели Республики Дагестан, серебряным призером стала команда города Москвы, а бронза досталась специалистам из Уфы", - отметили в пресс-службе.

Более 200 спасателей и добровольцев из субъектов Северо-Кавказского, Южного, Приволжского федеральных округов и города Москвы принимали участие в соревнованиях на Кубок Кавказа. Они состязались в поиске, транспортировке и оказании первой медицинской помощи пострадавшим в техногенной и природной среде, сплавах по горной реке и спасении людей на воде, а также выполнении комбинированных силовых упражнений и трехкилометровом кроссе по пересеченной местности.

"Нынешние соревнования на Кубок Кавказа стали самыми сложными за всю историю турнира. Впервые в программу состязаний включен этап "ликвидация техногенной чрезвычайной ситуации", на котором спасателям пришлось проходить многочисленные препятствия с опасными факторами, типичными для реальных катастроф", - отметили в пресс-службе.

Среди студентов первыми стали представители Республики Дагестан, вторыми - Чеченской Республики, третье место получила команда Республики Ингушетия.