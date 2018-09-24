Около 100 млн рублей направят на создание плавучего "Кванториума" в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Первый в Астраханской области технопарк "Кванториум" на базе теплохода появится в 2019 году. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, инвестиции в него составят порядка 100 млн рублей, сообщил журналистам региональный министр образования и науки Виталий Гутман.

"Проект будет состоять из двух частей: в районе набережной (реки Волга, центр Астрахани - прим. ТАСС) будет установлен дебаркадер - детский научный дом, вторая часть - непосредственно корабль, который и станет мобильной частью проекта. Это будет государственно-частное партнерство, там порядка 100 млн (рублей) вложений", - сказал Гутман.

По его словам, передвижной технопарк сможет охватить большое количество детей в сельских районах. Если школьники заинтересуются работой над проектами, они смогут продолжать обучение с использованием дистанционных технологий. Теплоход для реализации проекта уже найден.

Гутман также отметил, что в середине октября этого года в Астрахани на базе IT-Fabrika (первый в стране частный технопарк) будет открыт первый в регионе "Кванториум". Технопарк будет работать по нескольким направлениям: биотехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности, информационные технологии, робототехника, беспилотные летательные аппараты. "Сейчас заканчиваются все работы, оборудование начинаем расставлять. Оно будет уникальным, такого оборудования сейчас нет даже в вузах Астраханской области", - заметил Гутман.

В феврале этого года Астраханская область в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписала соглашение о сотрудничестве с Фондом новых форм развития образования. Сообщалось, что в регионе будет создан технопарк "Кванториум", его открытие было запланировано на осень этого года. Открытие детских технопарков "Кванториум" реализуется в рамках федерального проекта "Доступное дополнительное образование для детей".