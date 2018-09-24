Восточный выезд из Уфы сделают платным для автомобилистов

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект нового выезда из Уфы, соединяющего федеральные трассы М-5 и М-7, будет платным для автомобилистов. Об этом сообщил ТАСС председатель Государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

"Проезд будет полностью платным. В настоящее время 1,2 млрд республикой уже выделены на реализацию этого проекта, работа с нашей стороны ведется, ожидаем соответствующей поддержки со стороны Министерства транспорта РФ", - сказал он.

По словам Мухаметьянова, власти региона ожидают софинансирование из федерального бюджета. "Сейчас разрабатывается проект распоряжения правительства РФ о доведении до ряда субъектов, в том числе до Республики Башкортостан, межбюджетных трансфертов на реализацию крупных инвестиционных проектов", - уточнил собеседник агентства.

Общие затраты по проекту "Восточный выезд" оцениваются в 34 млрд рублей в течение 2018-2021 годов. Он предполагает завершение строительства автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, начатого в 1992 году, строительство мостового перехода длиной 2,5 км, автомобильной дороги протяженностью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 "Урал", пунктов взимания платы, а также создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.

На полях Восточного экономического форума - 2018 премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов говорил, что строительные работы в рамках проекта должны начаться до конца 2018 года.