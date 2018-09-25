Победитель забега в горах Кавказа получил жеребца карачаевской породы

Победитель одной из гонок горно-спортивного фестиваля "Аксаут-2018" получил в подарок жеребца карачаевской породы, сообщили в понедельник в службе СМИ Карачаево-Черкесского госуниверситета. Высокогорные забеги прошли 21–23 сентября в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Фестиваль был посвящен Международному дню туризма.

"Оригинальный приз за 1-е место среди мужчин в дисциплине "Высотная гонка" — жеребца карачаевской породы — получил Роман Бондаренко", — сказал представитель университета.

Трасса соревнований по скайраннингу (в дословном переводе с английского языка "небесный бег" — скоростное восхождение в горы) проходила на высотах от 1,6 тыс. до 3,1 тыс. м над уровнем моря вокруг озера Кызыл-Ауш. Именно по этой трассе протяженностью 18 км проходила "Высотная гонка". В этой дисциплине среди женщин сильнейшей оказалась Диана Мусатова.

В дисциплине "Вертикальный километр", участники которой стартовали на высоте 1,6 тыс. м и финишировали на 2,6 тыс. м, принимали участие только мужчины. Первым среди взрослых прибежал Асхат Кипкеев. Финиш для подростков был расположен ниже — на 2,1 тыс. м, здесь победителем стал Азамат Кочкаров.

В соревнованиях приняли участие около 100 человек из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

Асият Гериева