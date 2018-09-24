Вологодский губернатор поручил дать отопление в регионе

ВОЛОГДА, 24 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон во всех муниципалитетах Вологодской области должен начаться 24 сентября в связи с наступившим похолоданием. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"На сегодня не все муниципалитеты начали отопительный сезон, и мы стали фиксировать рост уровня заболеваний ОРВИ, особенно среди детей. Уважаемые коллеги, это недопустимо. Сегодня все муниципальные образования должны приступить к подаче тепла во все социальные объекты и в жилой фонд. У нас половина муниципальных образований отопительный сезон пока не начали, хотя температура воздуха, особенно ночные температуры - низкие, тепло во все жилые дома и социальные объекты должно быть подано сегодня, 24 сентября", - сказал губернатор на оперативном совещании членов правительства и глав муниципалитетов.

Как сообщила пресс-служба администрации Вологды, с 24 по 26 сентября отопление будет подано во все 3,2 тыс. жилых домов города. С 13 сентября в Вологде досрочно подали отопление во все детские сады, с 20 сентября начали подключать школы.

"В ответ на обращения горожан отопление в Вологде начали подавать раньше срока, несмотря на то, что температура воздуха пока ниже пятидневного среднесуточного норматива в плюс 8 градусов. После теплых выходных пришло похолодание, поэтому начали давать тепло и в жилые дома, все объекты ЖКХ были готовы к запуску 15 сентября", - пояснили в мэрии Вологды.

По данным гидрологической службы Вологодской области, с 25 сентября ожидаются атлантические циклоны с дождями и холодными ветрами из Арктики. Ночью ожидается 2-4 градуса тепла, днем - 8-10 градусов выше нуля.