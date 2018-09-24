Строительство детсада в ингушском селе Барсуки планируют закончить в 2019 году

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Завершение строительства детского сада на 220 мест в поселении Барсуки в Ингушетии запланировано на 2019 год. В 2020 году в регионе намерены приступить к возведению здания школы на 720 мест, сообщила пресс-служба главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
"Завершение строительства детского сада на 220 мест планируется уже в следующем году, надеюсь, что новый детский сад закроет вопрос обеспеченности местами дошкольного образования", - цитирует Евкурова пресс-служба. Общий объем финансирования проекта составляет порядка 131 млн рублей, в детском саду планируется открыть ясельные группы.
"Строительство школы на 720 мест в районе новостроек в Барсуках планируется в 2020 году, на возведение объекта будет потрачено около 532 млн рублей, 505 млн - средства, выделенные из федерального бюджета, а из регионального будет выделено более 26 млн рублей", - приводит пресс- служба слова главы региона.
По данным регионального минобразования, в Ингушетии полностью ликвидировано трехсменное обучение, а двухсменное сокращено на 27% за последние годы.
Ранее минобрнауки региона сообщило, что в течение пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом более 8 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.