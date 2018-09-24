Липецкая область стала модельным регионом в развитии сферы культуры на селе

ЛИПЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Липецкая область является модельным регионом страны в вопросах развития сферы культуры и досуга в селах и малых городах. Такое мнение высказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, выступая на всероссийской конференции по исполнению профильного партийного проекта "Единой России".

"Липецкая область - это модельный регион, где наиболее эффективно работают федеральные программы по развитию сферы культуры и досуга в селах и малых городах",- сказала Ярилова, слова которой цитирует пресс-служба Липецкой областной администрации.

В частности, замминистра напомнила о реализуемой в регионе программе строительства 35 сельских домов культуры, рассчитанной на 2017-2020 годы. Один из них, расположенный в селе Ольховец, был торжественно открыт участниками конференции, став наглядным примером реализации областной программы.

В свою очередь, глава администрации региона Олег Королев напомнил, что строительство сельских домов культуры станет важным этапом в реализации программ повышения качества жизни населения и создания комфортной среды в муниципалитетах. "Развитие сферы культуры - приоритетное направление в деятельности областной власти", - сказал Королев, заметив, что работа будет сконцентрирована не только на строительстве новых объектов, но и на модернизации уже существующих сельских досуговых центров.