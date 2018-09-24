Журнал "Звезда" представил в Петербурге номер о Севере, посвященный 65-летию Норильска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Литературно-художественный журнал "Звезда" представил в Петербурге свой специальный тематический номер, посвященный Русскому Северу и 65-летию Норильска. Презентация при участии организаторов и авторов прошла в Российской национальной библиотеке.

За всю историю журнала, издающегося с 1924 года, выход "северного номера" оказался беспрецедентным "географическим экспериментом", инициатором которого выступила компания "Норникель". Презентация прошла в рамках подпроекта "Читаем Север" проекта "Освоение Севера: тысяча лет успеха".

"Мы с большим удовольствием откликнулись на это предложение, и когда собирали номер, то накопилось такое количество материала, что мы это проект, уже сами по себе, без "Норникеля", продолжили до конца года. У нас в каждом номере теперь есть соответствующий раздел и материалы по Русскому Северу. Вообще это охват от Кольского полуострова до Чукотки. Весь Севморпуть, весь Север, все Заполярье так или иначе охвачено материалами, из которых состоит этот номер", - рассказал ТАСС историк и публицист, главный редактор журнала "Звезда" Яков Гордин, который сам много лет проработал на Севере, участвуя в геологических экспедициях Института геологии Арктики.

Он отметил, что темой Севера увлечены многие петербургские литераторы, причем эта традиция берет начало еще в ХVIII веке. Как автор номера он выступил со статьей "Север в русской поэзии, как историческое и метафизическое зеркало". "Поскольку Север - это пространство, воспринимаемое как сакральное, особое пространство, то русские поэты, начиная с Ломоносова, много писали об этом, а в советский период это стихи Антокольского, Луговского, Заболоцкого", - отметил Гордин.

В свежем номере поэзия представлена северным циклом Александра Кушнера и подборкой поэта и ученого-геофизика Александра Городницкого, который написал стихи специально для него.

Грани северной эпопеи

В презентации принял участие писатель Михаил Кураев, автор главной прозы номера - романа "Отец и другие плюс электрификация". Произведение в значительной степени построено на истории его отца, который был инженером- гидростроителем и в 1930-е годы строил на Кольском полуострове вырубленные в гранитах подземные электростанции. Еще один участник презентации прозаик Валерий Попов представил свое сочинение "Город на потухшем вулкане", события которого также разворачиваются на Кольском полуострове.

В северный номер вошло большое сочинение епископа Нарьян-Марского владыки Иакова "Земля Санникова". Это взгляд религиозного человека на Север, как на область мечты, стремления к совершенству. Отдельный раздел посвящен творчеству жителей Норильска, там же - очерки по истории освоения Севера, воспоминания полярников. Так, известный полярник Валерий Лукин передал журналу очерк "Холодная война на дрейфующих льдах". Это история взаимоотношений США и СССР в Арктике в период холодной войны.

Большой очерк посвящен теме "Белые на Севере" - об исследованиях Севера в период Колчаковского правительства в Сибири. Адмирал Александр Колчак, который сам был крупным полярным исследователем, профинансировал северную экспедицию будущего основателя Норильска Николая Урванцева.

Как сообщил Гордин, 26 сентября он примет участие в презентации северного номера журнала "Звезда" в Норильске, куда приглашен выступить с лекцией на конференции "Читаем Север".