В Ингушетии в 2019 году переселят семьи, проживающие рядом с башенными комплексами

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Семьи, проживающие рядом с башенными комплексами в горном районе Ингушетии до конца весны 2019 года будут переселены. По словам главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, всем семьям будет возмещен материальный ущерб, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Башенные комплексы принадлежат всей республике, всему нашему народу, а данные семьи в свое время оформили фиктивные документы и начали проживать рядом с башнями. По закону, в радиусе до 300 м от башен никто не имеет право заселяться. До 30 мая 2019 года все семьи должны быть переселены, да, они уже не один год там живут, поэтому при переселении мы обязуемся полностью компенсировать материальный ущерб и расходы", - приводит пресс-служба слова Евкурова.

Как сообщается, глава региона дал поручение составить план и разработать схему переселения лиц, проживающих в непосредственной близости к башенным комплексам. Также в сообщении говорится, что каждый имеет право поехать к башням со своей семьей, друзьями и гостями, а представители тейпов (фамилий - прим. ТАСС) могут ездить к своим родовым башням, проводить сходы и субботники.

"На месте нахождения башен должны быть установлены стенды с их полным описанием - представители каких фамилий и в какое время там проживали. Эта информация должна быть подтверждена различными письменными и археологическими источниками известных кавказоведов, советом ученых во избежание возникновения спорных моментов", - цитирует также пресс-служба главу республики.

Каждый башенный комплекс в Ингушетии является родовым, относится к определенному тейпу и находится в горном Джейрахском районе республики. Сейчас в республике стало популярным собирать представителей определенного тейпа и ездить к родовым башням, чтобы прочесть молитву за предков и будущие поколения ингушей и провести субботник на прилегающей к башне территории.