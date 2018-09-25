Отопительный сезон в Петербурге может начаться до конца недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Санкт-Петербурге с учетом прогноза погоды может начаться до конца текущей недели, к периодическому протапливанию социальных учреждений теплоснабжающие компании приступили в понедельник. Об этом во вторник на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

"С понедельника принято решение о начале периодического протапливания - данный формат предполагает подачу тепловой энергии в детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и образования. С учетом прогноза погоды не исключено, что отопительный сезон может начаться уже к концу этой недели", - сказал Бондарчук.

По его словам, показанием к началу отопительного сезона станет определенная среднесуточная температура или резкое похолодание. В прошлом году к периодическому протапливанию приступили на четыре дня раньше. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что нет необходимости дожидаться нормативных показателей и в случае поступления большого количества обращений граждан отопительный сезон в городе может начаться досрочно.

По данным городских комитетов, к началу отопительного сезона подготовлены все 23 тысячи жилых зданий, 669 котельных и инженерные сети. В рамках испытаний было обнаружено свыше тысячи дефектов, которые были устранены в летний период.