У берегов Крыма обнаружили бронекатер времен ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Бронекатер времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружен экспедицией "Нептун" на дне в районе мыса Тарханкут в западной части Крымского полуострова, сообщил во вторник ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев.

Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым - перекресток цивилизаций". Цель экспедиции, которая продлится с начала мая по конец октября, - обследование уже известных археологам объектов на дне Черного моря: судов и самолетов, а также поиск новых. В составе экспедиции более 30 человек: гидроакустиков и водолазов из разных регионов России.

Экспедиция проводится совместно с крымским Черноморским центром подводных исследований.

"Это новая находка, мы катер обнаружили несколько дней назад у побережья мыса Тарханкут. Он буквально укутан траловыми рыболовецкими сетями, как кокон. Необходимо проделать работу по удалению тралов, для более детального исследования и причин его гибели", - сообщил он.

По словам исследователя, объект будет нанесен на карту как потенциально опасный для рыбопромысловой деятельности в этом районе. Дунаев также отметил, что более тщательное обследование и идентификация катера будет проведено в следующем году, сейчас этому мешает непогода.

"Четвертый" установлен

14 сентября экспедиция "Нептун" также обнаружила в районе мыса Тарханкут в Крыму ранее неизвестный советский бронекатер 1920 года постройки под названием "Четвертый". Как сообщил ТАСС директор Черноморского центра подводных исследований Сергей Казанник, по архивным материалам только сейчас было выяснено, что бронекатер считался пропавшим без вести с 1944 года.

"В архивных документах он значится как без вести пропавший с 1944 года, мы это выяснили сейчас. Бронекатер воевал в Пинской флотилии в Белоруссии и потом был перебазирован на Черноморский флот. О судьбе экипажа ничего не известно", - сообщил Казанник.

Ранее участники экспедиции обнаружили более десяти картин на затонувшем в конце XIX века у берегов Крыма пароходе "Генерал Коцебу". Судно находится на глубине около 40 м в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. Заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев сообщал ТАСС, что "Генерал Коцебу" был обнаружен представителями центра спустя 120 лет после его гибели в 1895 году. Судно принадлежало Российскому обществу пароходства и торговли, было построено в Англии в 1866 году и названо в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу.

"Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем была представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Также экспедиция обнаружила у берегов Балаклавы первый хорошо сохранившийся деревянный корабль, предположительно древнеримский. Как сообщал ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский, римский корабль, предположительно, относится к II-III векам, судно могло использоваться как торговое.