Первый транзитный рейс через аэропорт Байкал в Манчжурию запустят в октябре

УЛАН-УДЭ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый транзитный рейс через аэропорт Байкал (Улан-Удэ) откроется 11 октября. Перевозки пассажиров по маршруту Улан-Батор - Улан-Удэ - Манчжурия обеспечит монгольская авиакомпания Hunnu Air, сообщается во вторник на сайте Министерства туризма Республики Бурятия.
"Hunnu Air открывает с 11 октября новый рейс Улан-Батор - Улан-Удэ - Манчжурия. Этот рейс станет первым, в организации которого используется право пятой степени свободы воздуха аэропорта Байкал", - говорится в сообщении. Аэропорт Байкал получил статус пятой степени свободы воздуха в 2017 году: это позволяет принимать самолеты иностранных авиакомпаний, следующих транзитом через Бурятию.
Полеты по новому маршруту будут осуществляться по четвергам и воскресеньям каждую неделю. "Такие рейсы часто используются авиакомпаниями для увеличения пассажиропотока на некоторых маршрутах. Страны уступают это право другим ради развития туризма, чтобы увеличить приток посетителей или повысить количество рейсов на тех маршрутах, где своих авиалиний не хватает", - пояснили в министерстве.
Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного, одним из преимуществ воздушной гавани в Улан-Удэ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2018 году в аэропорту планируют завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,4 км и шириной - 45 м. Она будет способна принимать все типы воздушных судов, включая многотонные Boeing и тяжеловесные самолеты типа Ан-124 "Руслан". Кроме того, проектируется новый международный терминал.