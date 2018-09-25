На "Севмаше" заложили капсулу времени в честь 60-летия первой атомной подлодки

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Капсула времени с посланием участников строительства первой отечественной атомной подводной лодки "Ленинский комсомол" к корабелам будущего во вторник заложена у памятника строителям подлодки, расположенному на территории оборонного завода "Севмаш" в Северодвинске Архангельской области. Ее вскроют в 2058 году, передает корреспондент ТАСС.

"Мне бы хотелось, чтобы это послание помогло понять, чем жили мы последние 20 лет, после развала СССР это было непросто. Важно, что мы это преодолели и [Объединенная судостроительная] корпорация, и "Севмаш" выходят на новые уровни и по количеству строящихся кораблей, и по сложности той работы, которую мы делаем. И я уверен, что нашим потомкам стыдно за нас не будет", - сказал на церемонии президент АО ОСК Алексей Рахманов.

Послание зачитал один из участников проектирования и строительства атомохода, Герой Социалистического труда Александр Лагунов. "Сотни предприятий Советского Союза работали на эту задачу. Сейчас на предприятии строится четвертое поколение атомных подводных лодок, в багаже нашего завода создание 132 атомоходов, и всем им начало положил "Ленинский комсомол". Мы верим, что через 40 лет вы строите и выпускаете в море могучие корабли, самые совершенные в мире", - сообщил Лагунов.

Подводная лодка К-3 (с 9 октября 1962 года - "Ленинский комсомол") была заложена 24 сентября 1955 года на заводе № 402 (ныне "Севмаш") в цехе № 42 в обстановке строжайшей секретности. Она была спущена на воду 9 августа 1957 года, приемный акт подписан 17 декабря 1958 года. На борту субмарины 8 сентября 1967 года произошел пожар, жертвами которого стали 39 моряков, однако из боевого состава флота "Ленинский комсомол" был выведен только в 1987 году.

22 сентября 1983 года на территории "Севмаша" был открыт памятник строителям атомной подлодки К-3.