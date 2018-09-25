Власти Ставрополья планируют увеличить производство молока на 48% к 2021 году

СТАВРОПОЛЬЕ, 25 сентября. /ТАСС/. Господдержка отрасли молочного животноводства позволит увеличить производство молока на Ставрополье на 48% к 2021 году. Предполагается, что поголовье молочных коров в хозяйствах края увеличится более чем на треть. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства края.
"Реализация мероприятий с государственной поддержкой позволит к 2021 году увеличить производство товарного молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах до 260 тыс. т с ростом в 48% и численность коров молочного направления продуктивности до 41 тыс. голов с ростом в 36%", - цитирует пресс-служба первого замминистра Алексея Руденко.
По данным министерства, для увеличения поголовья молочных коров в регионе в 2018 году введен новый вид господдержки, из краевого бюджета на эти цели выделено 120 млн рублей. Только в 2018 году поддержка позволит увеличить поголовье минимум на 1,6 тыс. коров, сейчас в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах оно составляет более 30 тыс. коров.
Ранее министр сельского хозяйства края Владимир Ситников отмечал недостаточную самообеспеченность края молоком - 70% от нормы. Для изменения ситуации в регионе увеличена поддержка отрасли животноводства с 900 млн рублей в 2017 году до 1,5 млрд рублей в 2018 году.