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Северный Кавказ

Власти Северной Осетии передали лесничьим хозяйствам восемь служебных автомобилей

В следующем году планируется закупить технику для тушения пожаров

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров передал в пользование лесничьим хозяйствам республики восемь служебных автомобилей, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Вячеслав Битаров отметил, что обеспечение экологической безопасности требует мобильности, и новые автомобили позволят повысить эффективность экологического надзора", - говорится в сообщении.

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Чермена Мамиева, в следующем году планируется закупить технику для тушения пожаров. "Благодаря нашим совместным действиям с главой республики в следующем году из федерального бюджета РФ мы получим средства на приобретение более серьезной техники для тушения лесных пожаров", - цитирует его пресс-служба министра.

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