Мемориальная доска на месте убийства Урицкого открылась в Главном штабе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска памяти российского революционера, председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого открылась в здании Главного штаба в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.
"Мы сегодня открываем такой памятный знак, посвященный событию, которое положило начало одному из терроров - Красному террору, убийству Урицкого", - сказал на церемонии директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Доска установлена на лестнице вестибюля бывшего Министерства иностранных дел Российской империи, где 30 августа поэтом, социалистом Леонидом Каннегисером был убит Урицкий.
"Здесь был подъезд, в которой вошел Каннегисер, спросив у швейцара, ждал Урицкого. Здесь он его застрелил", - добавил Пиотровский.
Убийство Урицкого вкупе с покушением на Владимира Ленина, состоявшиеся в один день, стали поводом к началу так называемого Красного террора. Как подчеркнул директор Эрмитажа, о таких событиях необходимо помнить.
Красный террор - репрессивная политика советского государства, объявленная 5 сентября 1918 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР для борьбы с контрреволюцией.