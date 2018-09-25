Новый мост через реку Нетхой открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Мост через реку Нетхой, построенный вместо аварийного, открыли в чеченском селе Янди. В торжественной церемонии приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Росавтодора Роман Старовойт.
Протяженность моста составила 50 м, одновременно с его строительством проводились работы по устройству асфальтобетонного покрытия на автодороге протяженностью более 11 км.
"Все это очень важно для жителей населенных пунктов. Я рад, что на сегодняшний день дороги в Чечне - одни из лучших в стране. Но сбавлять темпы мы не намерены, будем строить и прокладывать новые дороги", - заявил на открытии глава Чечни.
Возведенные регуляционные сооружения, являющиеся частью открытого мостового перехода, позволят избежать размыва берега реки, а также выхода ее из русла и подтопления домов. Строительство моста осуществлялось в рамках госпрограммы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018 годы".
"Сегодня в республике организована настолько четко и слаженно работа федеральных и региональных дорожников, что позволяет нам с каждым годом увеличивать объемы ввода объектов в эксплуатацию. В мае президент подписал указ, который предусматривает дальнейшее развитие магистральной инфраструктуры, и под указ попала грозненская городская агломерация", - заявил Старовойт.
В 2018 году в Чеченской Республике ведутся работы по строительству одного и реконструкции пяти мостов, а также восьми автодорог протяженностью около 40 км.