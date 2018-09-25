Вопрос о воссоздании четырех упраздненных региональных центров МЧС РФ пока не решен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Вопрос восстановления упраздненных в начале 2017 года при экс-главе МЧС РФ Владимире Пучкове четырех региональных центров ведомства еще не решен, идет его обсуждение, сообщил журналистам во вторник первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.
"Вопрос еще не решен. Он будет проговариваться еще с высшими органами власти. Мы посмотрим, как дальше будет, пока все в процессе", - сказал Чуприян.
С 1 января 2017 года МЧС России перешло с четырехуровневой на трехуровневую систему управления. В связи с этим были укрупнены Центральный, Южный и Сибирский региональные центры МЧС России путем упразднения Приволжского, Северо-Кавказского, Уральского и Дальневосточного.
Во вторник на базе Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России прошли мероприятия с участием руководства чрезвычайных служб РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В рамках этих мероприятий состоялось VI заседание совместной коллегии МЧС России, МЧС Белоруссии и МВД Казахстана. В нем принял участие глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Во вторник также прошли двусторонние встречи руководства спасательных ведомств.