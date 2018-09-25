Проект по созданию интенсивных садов за 750 млн рублей планируется реализовать в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Проект по закладке 1 тыс. га интенсивных садов с общим объемом инвестиций около 750 млн рублей планируется реализовать в Сулейман-Стальском районе на юге Дагестана. Об этом сообщил во вторник на сессии парламента региона глава регионального правительства Артем Здунов.
"Уже сейчас в Сулейман-Стальском районе на стадии завершения находятся работы по строительству распределительного канала. По его завершению будут введены в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель. На этих землях будет реализован инвестиционный проект - "Стальские сады" по посадке на 1 тыс. га яблоневых, черешневых и фундучных интенсивных садов", - сказал Здунов.
По его словам, общий объем инвестиций в проект составит около 750 млн рублей. "Это, предположительно, позволит создать 150 рабочих мест", - добавил глава правительства региона.