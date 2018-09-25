Власти Вологодской области намерены за шесть лет отремонтировать более 1,5 тыс. км дорог

ВОЛОГДА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. км дорог планируется капитально отремонтировать в ближайшие шесть лет в Вологодской области и к 2024 году довести показатель соответствующих нормативам дорог в регионе до 43%. Об этом сообщил во вторник вечером в ходе интернет-брифинга губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сейчас в Вологодской области 29% дорог соответствует нормативу, совсем недавно этот показатель составлял 3%. Задача, поставленная президентом России в рамках нацпроекта "Комфортные и безопасные дороги", - не менее 50% дорог должны соответствовать нормативам. К 2024 году этот показатель должен составлять 43%, для чего необходимо капитально ремонтировать по 300 км дорог в год, то есть за ближайшие шесть лет привести в порядок более 1,5 тыс. км дорог. Если нам будет оказана поддержка из федерального бюджета, а сейчас такой проект рассматривается, мы к 2024 году выйдем на норматив Министерства транспорта России", - сказал губернатор.

В приоритете региональные дороги, их в Вологодской области насчитывается около 10 тыс. км, из которых 2,2 тыс. км - опорные, по которым передвигается 80% населения, они соединяют с муниципалитетами и другими регионами страны. В первую очередь планируется привести в порядок эту опорную сеть, сообщил руководитель региона.

Второй приоритет - муниципальные дороги, по которым передвигается общественный транспорт, школьные автобусы. На приведение в порядок муниципальной дорожной сети выделено 1,2 млрд рублей. В целом дорожный фонд области будет увеличен к 2021 году на 30%, до 7,2 млрд рублей, отметил губернатор.

Отдельное внимание будет уделено дорогам городских округов - Вологды и Череповца, в ближайшие пять лет эти муниципалитеты получат по 1,5 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт основных дорог и мостов, чтобы привести их в полное соответствие с требованиями.