В Мурманске открывается форум по вопросам сотрудничества с целью развития Арктики

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, открывается в среду в Мурманске. Об этом сообщает оргкомитет форума.
"Среди основных тем, которые будут обсуждаться на форуме - новые арктические технологии, социально- гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов", - сообщают организаторы.
Главными событиями форума станут пленарная дискуссия и парламентские слушания по обеспечению государственных интересов РФ и развития международного сотрудничества в Арктике. В рамках форума участники также ознакомятся с результатами проектов по изучению роли атомной энергетики в снижении нагрузки на окружающую среду, посетят предприятие "Атомфлот".
По данным оргкомитета, форум организован с целью обсуждения перспектив развития Северного морского пути, вызовов, с которыми придется столкнуться, механизмов обеспечения эффективного диалога между властью, бизнес- сообществом и общественностью при реализации арктических проектов. Он будет проходить с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки, гражданского общества и местных сообществ.
Мероприятие проходит по инициативе общественного совета госкорпорации "Росатом" и проводится при участии неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, Российского Зеленого креста и ряда других общественных экологических организаций.
Форум-диалог - традиционный формат общения, используемый общественным советом госкорпорации "Росатом" для обмена мнениями специалистов в области атомной энергетики и представителей общественности. Проводится Росатомом с 2014 года.