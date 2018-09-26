Резидент ТОР на Чукотке организует перевозку пассажиров и грузов через Анадырский лиман

ТАСС, 26 сентября. Резидент ТОР "Беринговский" будет возить людей и грузы через Анадырский лиман, на берегах которого находятся два крупных населенных пункта Чукотки, сообщает в среду Минвостокразвития.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и индивидуальный предприниматель Евгений Крючков заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории опережающего развития "Беринговский". Инвестор в круглогодичном режиме организует перевозку пассажиров и грузов через Анадырский лиман, на берегах которого находятся два крупных населенных пункта Чукотского автономного округа - город Анадырь и поселок Угольные Копи. Переправа откроется в четвертом квартале 2019 года", - говорится в сообщении.

Для выполнения перевозок резидент будет использовать различные виды транспорта. Легкое быстроходное судно для работы в летнее время, вездеход для распутицы и грузовик с изотермическим фургоном для передвижения зимой.

"Перевозка груза и пассажиров по маршруту Анадырь - Угольные Копи - Анадырь имеет постоянный высокий спрос в связи с тем, что рядом с поселком находится международный аэропорт. Люди, возвращающиеся из отпуска или направляющиеся в командировку, должны переправиться через лиман. То же касается грузов - в период отсутствия морской навигации завозимую авиатранспортом скоропортящуюся продукцию, овощи, фрукты и прочие грузы необходимо переправить через лиман", - отмечает пресс-служба ведомства.

Территория опережающего развития "Беринговский" создана в 2015 году. На сегодняшний день в ТОР "Беринговский" предпринимательскую деятельность ведут 37 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных с АО "КРДВ" соглашений составляет 10,8 млрд рублей с планами создать более 1,25 тыс. рабочих мест. Из них 14 инвесторов уже запустили проекты, фактически вложив в их реализацию 767 млрд рублей и создав 277 рабочих мест.