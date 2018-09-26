В Петербурге в связи с угрозой наводнения начали закрытие затворов дамбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге начали закрытие всех затворов Комплекса защитных сооружений города (КЗС) в связи с ожидаемым подъемом уровня воды до опасных значений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе дирекции комплекса.
"По предварительным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы (водомерный пункт "Горный институт") ожидается 27 сентября 2018 в 00:00 мск и составит +185-191 см Балтийской системы высот. Планируемое время открытия затворов 02:00-04:00 мск 27 сентября 2018 года", - говорится в сообщении.
Время начала работ по закрытию затворов дамбы в дирекции указали как 10:00 мск в среду. "Решение о задействовании Комплекса защитных сооружений для ликвидации наводненческой ситуации принято Региональным центром МЧС по Северо-Западу совместно с Дирекцией КЗС", - отметили в ведомстве.
В среду в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, усиление порывов юго-западного ветра в прибрежных районах до 23 м/с и повышение уровня воды до опасных значений.
Как указал в среду на своей странице в Facebook главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в среду "регион примет первый осенний штормовой циклон". По его данным, дождь будет идти до середины дня, в отдельных районах он будет сильный, после чего прогнозируется усиление ветра. Ожидаемое ближе к ночи наводнение, по его словам, будет "первым в этом осеннем сезоне".