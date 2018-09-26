Жители Астрахани скупили более 130 тонн продукции на фермерской ярмарке

АСТРАХАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Жители Астраханской области скупили более 130 тонн продукции, представленной на фермерской ярмарке в регионе. Местные производители представили на прилавках рыбу, мясо, овощи, фрукты и другую продукцию, сообщили в среду ТАСС в администрации города.
"Астраханцы скупили более 130 тонн продукции от местных производителей, цены очень порадовали горожан: розовые помидоры можно было купить по 20 рублей, картофель - по 6 рублей за кило", - уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что проведение подобных ярмарок стало хорошей традицией. "Мы получаем большой отклик от горожан и поэтому, конечно, будем организовывать ярмарки и дальше", -- цитирует пресс-служба главу администрации Астрахани Олега Полумордвинова.
Следующие ярмарки в регионе пройдут 29 сентября и 6 октября. Купить продукцию местных производителей можно будет на проезде Воробьева и в микрорайоне Бабаевского.