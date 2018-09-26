Новгородская область дополнительно направит на ремонт дорог около 350 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Новгородской областной думы в среду приняли поправки к проекту регионального закона об изменениях в бюджет. В соответствии с документом, в 2018-2019 годах на дорожную деятельность будет дополнительно выделено около 350 млн рублей.

"На 2018 год увеличены поступления из федерального бюджета в общей сумме порядка 193 млн рублей, а именно <…> межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 181 млн рублей. За счет неиспользованных остатков средств на 1 января 2018 года увеличены расходы дорожного фонда Новгородской области в сумме 125 млн рублей", - сказал на заседании облдумы заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Он добавил, что еще 38 млн рублей перераспределено на дорожные работы в регионе в 2019 году.

По словам вице-губернатора, часть средств направят на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по проектированию, строительству и ремонту дорог местного значения. Дополнительные деньги на эти цели будут переведены Любытинскому, Новгородскому, Окуловскому и Холмскому районам.