Около 100 человек в год будут обучаться в школе звонарей в Пскове

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Около 100 церковных звонарей за год пройдут в открывшейся в Пскове школе подготовку для работы в православных храмах, сообщил в среду ТАСС основатель школы, профессиональный звонарь с многолетним стажем Игнатий Шешуков. По его словам, подобных учреждений в России крайне мало.

"Мы открыли школу колокольного звона, в Псковской области это единственная такая школа. Если брать всю Россию, то таких школ единицы. У меня идет набор каждые два месяца, думаю, за год смогу обучить около 100 человек", - сказал собеседник агентства.

В XX веке почти полностью была утрачена традиция церковного колокольного звона. До 1917 года подобных школ не существовало.

"Этот проект направлен на то, чтобы возобновить православную культуру, традицию церковного звона, которая была утрачена в советские годы. До сих пор большинство регионов, звонарей, даже понятия приблизительного не имеют о том, как строится церковный звон, как он должен звучать. Если в Москве, Санкт-Петербурге и в больших регионах знают эту основу, то все, что дальше центральных регионов, вообще полная тьма в этом отношении: заказывают колокола, вешают как хотят, звонят как придется", - пояснил Шешуков.

Школа звонарей открыта по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Псковской епархии при храме святых Жен-Мироносиц. Как сообщил ТАСС настоятель храма, священник Александр Николаев, к обучению уже приступили звонари из нескольких псковских храмов.

"Звонница установлена в притчевом доме при храме святых Жен-Мироносиц, сейчас там актовый зал и в нем проводятся занятия. Пришли звонари из нашего храма, из храма Александра Невского, с Мирожского монастыря тоже звонили, тоже хотели, чтобы у нас занимался человек. Все очень заинтересованы в этом деле, это уникально для Пскова, в области не было еще школы звонарей. В основном, по Пскову если посмотреть, нет профессиональных звонарей, в основном самоучки", - сказал Николаев.