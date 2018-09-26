Эксперты: ремонт дорог и создание бренда региона помогут развить туризм в Омской области

ОМСК, 26 сентября. /ТАСС/. Решение проблемы плохих дорог и создание туристического бренда региона дадут толчок развитию туризма в Омской области, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее губернатора региона Александр Бурков заявил, что у Омской области высокий потенциал развития туристической отрасли, в частности, этнотуризма. По его словам, в сибирском регионе много населенных пунктов, где проживают люди отдельных национальностей - латыши, эстонцы, финоугры, татары, - которые сохранили в первозданном виде свою культуру. Это дает возможность путешественникам в течение одного-двух дней познакомиться с совершенно разными культурными традициями.

"Дороги делаются, но пока они остаются самой большой проблемой при развитии туризма. Не каждый готов "убить" свою машину, чтобы поехать в Муромцево (таежная зона региона, где расположена туристическая достопримечательность "Пять озер") или в Большеречье (где находится единственный в России сельский зоопарк, прим. ТАСС)", - сказал ТАСС в среду руководитель туристического проекта "Своя дорога" Дмитрий Буцик, занимающийся организацией экспедиций по сибирскому региону.

Эксперты также отметили проблему отсутствия туристического бренда региона как такового. "Мы в принципе не видим брендирования территории - начиная от ж/д вокзала и аэропорта, заканчивая въездом в любой населенный пункт. В этом Омская область отстает раз в десять от других регионов России", - считает исполнительный директор региональной "Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства" Андрей Трумуль.

Он отметил, что в сельских районах слабо распространена сувенирная продукция. "Нет буклетов, которые можно кому-то показать, даже банально не организованы места, возле которых можно устроить фотосессию", - подчеркнул эксперт.

Дороги как сдерживающий фактор

В министерстве культуры Омской области признали, что состояние дорог сдерживает развитие туризма, отметив при этом, что регион за последние годы значительно улучшил ситуацию с автотрассами. В ведомстве отметили, что работают над созданием туристического бренда региона. Так, в следующем году будет запущен туристический брендовый маршрут "Настоящая Сибирь", который соберет все основные достопримечательности региона и будет предлагаться туроператорами по всей России и за рубежом.

В региональном минстрое сообщили, что в 2018 году в Омской области будет отремонтировано 111 км дорог. Сейчас в нормативном состоянии находятся 58,4% автотрасс. Власти региона рассчитывают довести к 2024 году этот показатель до 85%.