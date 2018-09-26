Челябинские перевозчики начинают вывозить по 1 тыс. тонн мусора в день

ЧЕЛЯБИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Перевозчики твердых бытовых отходов в Челябинске, где во дворах ранее образовались несанкционированные свалки, со среды начинают вывозить по 1 тыс. тонн мусора в сутки. Глава города Евгений Тефтелев сообщил журналистам в среду, что это позволяет не только покрыть потребности города, но и начать ликвидацию накопленных мусорных завалов.

Во вторник администрация Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор.

"За последние три дня ситуация с вывозом мусора в Челябинске улучшилась. Об этом говорят цифры. По итогам сегодняшнего дня планируется выход на уровень вывоза более 1 тыс. тонн мусора в сутки, до этого мы в среднем собирали 700 тонн в сутки, то есть начинается погашение [накопленного объема мусора]", - сказал Тефтелев.

По словам главы города, сейчас мусор вывозят 83 мусоровоза, в том числе компании из Екатеринбурга и Кургана. В ближайшее время их число увеличится еще на 15 машин. Всего городу нужно от 90 до 100 мусоровозов.

По данным администрации, наиболее проблемными районами города с точки зрения несанкционированных свалок на контейнерных площадках являются Калининский и Курчатовский районы, где мусор не вывозился в течение четырех - пяти дней.

Ситуация в Челябинске

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы.

В среду полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.

В сообщении на сайте полпредства отмечается, что главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев обсудил принимаемые меры с прокуратурой, областными и муниципальными властями, обратив внимание на необходимость "неукоснительного выполнения поручений полпреда". На сайте указано, что "к настоящему времени обеспечивается ежедневный вывоз из Челябинска от 700 до 800 тонн бытовых отходов на Полетаевский полигон и около 200 тонн - на Урефтинский полигон, при этом первый объект переведен на круглосуточный режим работы".

Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.