Нелегальных торговцев, гадалок и музыкантов в метро Петербурга будут штрафовать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают введение штрафов для нелегальных торговцев, попрошаек и благотворительных организаций, работающих в метро без согласования с Петербургским метрополитеном. Как сообщил журналистам в среду председатель городского парламента Вячеслав Макаров, инициативы связаны с обеспечением безопасности на транспорте.

"Все делается для безопасности людей, нам необходимо наводить порядок в метро. Это абсолютно не запретительная мера, а выполнение рекомендаций специалистов. Не надо забывать о той трагедии, которая произошла в апреле прошлого года", - сказал Макаров по итогам рассмотрения законопроектов.

Согласно первому документу, который инициировали Денис Четырбок и Мария Щербакова, гадалок и попрошаек будут штрафовать на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, за нелегальную торговлю на территории метрополитена физическим лицам будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическим лицам - 15-20 тыс. рублей. При этом депутаты отказались от идеи штрафовать на 5 тыс. рублей пассажиров, которые забывают свои вещи в метро, чтобы не пострадали пожилые люди, инвалиды и просто уставшие горожане. Инициатива изначально была продиктована тем, что забытые вещи приводят к временному закрытию станций для проверок.

По предложению губернатора Петербурга также со 100-500 рублей до 1-3 тыс. увеличены штрафы для музыкантов, которые своей деятельностью в метро создают помехи движению пешеходов. Кроме того, на территории Петербургского метрополитена установлен запрет на благотворительную деятельность без разрешения администрации.

По мнению ряда депутатов, данные меры не решают всех проблем. В рамках рабочей группы они намерены найти другие способы решения проблемы бесхозных вещей в метро, а также рассмотреть опыт Москвы по выделению специальных мест для музыкантов.

В апреле 2017 года в вагоне петербургского метро прогремел взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Он был квалифицирован как теракт. Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадавшими признаны более 100 человек.