Картошка из пробирки. Как в Северной Осетии создают овощную "суперэлиту"

Во Владикавказе разработали уникальный проект выращивания элитного картофеля и вывели национальный сорт, которому не страшны ни вирусы, ни непогода. О картофеле "из пробирки" — в материале ТАСС

"Смысл в том, чтобы из клубня вычленить две верхние быстроделящиеся клетки, в которые не успевает проникнуть какая-либо болезнь. Эти клетки помещаются в питательную среду, из них появляются растения", — рассказывает заведующая лабораторией "Фат-Агро" Ирина Карданова. Она старается доступно и живо описать сложные и медленные процессы, которые меняют то, что мы едим. Лаборатория, которой Ирина руководит, создает оригинальный сырьевой материал картофеля — то, что сажают в землю, семена.

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Полученные из быстроделящихся клеток растения специалисты сегментируют — размножают до нужного количества. Получившийся материал абсолютно чист от всех болезней. Вирусы, которые изгоняют ученые, не влияют на человека, но они способны погубить урожай. Если материал заражен, болезнь снижает урожайность до 70%, а в промышленных масштабах это огромные потери. "Имея высокогорные участки, мы решили заняться выращиванием картофеля от первого урожая до элиты. В совокупности это занимает пять лет", — говорит Карданова. Картошка в безмикробной среде Микроклональное размножение картофеля предполагает исключительно ювелирную работу. В совершенно стерильных условиях растение (на первых этапах оно визуально похоже на клевер) разделяют на черенки с пазушной почкой размером около 1 см. Потом каждый черенок высаживают в новую емкость с питательной средой (это такая желеобразная субстанция), которая содержит сахар. Если туда попал микроб, растение больше не сможет нормально питаться. Поэтому питательная среда проходит очищение вплоть до ионов воды. Точно такое же отношение здесь и к чистоте воздуха — в нем совершенно нет микробов. Через четыре недели из черенка вырастает новый побег, готовый для дальнейшего черенкования. Нередко для получения одной чистой линии требуется до двух лет работы.

Ирина Карданова и черенки картофеля в пробирках © Елена Афонина/ТАСС

"В процессе размножения каждая линия регулярно подвергается проверке методом иммуноферментного анализа (ИФА) на наличие вирусов. Только полностью свободный от вирусов материал допускается для последующего черенкования", — объясняют специалисты. На следующем этапе пробирки переносят в летние теплицы-изоляторы, где картофель тоже полностью защищают от переносчиков вирусной инфекции: тли, белокрылки, колорадского жука. Теплицы расположены в селении Гизель. Растения высаживают в период с конца апреля до начала мая в торфяной грунт. Так получаются микроклубни — их количество за один сезон составляет около 1,5 млн штук.

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Полученные мини-клубни высаживаются в открытый грунт. Поля располагаются в экологически чистых районах Северной Осетии на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря. В результате получаются так называемые суперсуперэлита, суперэлита и просто элита — чем больше приставок "супер", тем чище материал для выращивания картофеля. Только спустя пять лет работы он поступает фермерам. "То есть пять лет идут вложения, а на шестой — выгода", — подытоживает Ирина Карданова. Новый осетинский картофель Кроме выращивания чистых семян предприятие занимается селекциями — выведением новых сортов. По словам Ирины Кардановой, на селекцию может уйти от семи до десяти лет. Такой срок объясняется сложностью работ. Если брать одну ягоду, то в ней — около тысячи семян, и каждое семя в перспективе может стать сортом. Но перед тем, как назвать это самое семя сортом, материал должен пройти ряд проверок на устойчивость.

"Зато если он отвечает всем признакам, то он приносит большую прибыль, потому что сорт защищен патентом", — поясняет специалист.

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В этом году, по словам Кардановой, у предприятия будет готов первый сорт для фермеров. Он будет отличаться высокой урожайностью и вкусовыми качествами. "Пока мы сами его пробуем. У нас в Осетии, да и не только здесь, любят рассыпчатый картофель. И это наша направленность. Кроме того, мы пытались сделать так, чтобы не было водянистого вкуса, а также чтобы сорт был устойчив к болезням и, условно, чтобы два дождя его не убили", — рассказывает Карданова. На предприятии вспоминают, что Северная Осетия была одним из основных поставщиков картофельного материала: здесь много высокогорий, богатых чистым воздухом и всеми необходимыми условиями для выращивания здоровых сортов. "После распада Советского Союза все было утеряно. Наше руководство решило поднять производство ради развития республики", — говорит завлабораторией. И другие овощи Северо-Кавказский центр оригинального семеноводства картофеля был открыт в 2012 году на базе сельскохозяйственного предприятия "Фат-Агро" (входит в состав компании "Бавария"). Это инновационный проект, для его реализации создали биотехнологический комплекс с самым современным оборудованием.

Комплекс включает в себя лаборатории микроклонального размножения и иммунодиагностики картофеля © Елена Афонина/ТАСС