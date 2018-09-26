Уникальный исторический мост в Кронштадте демонтирован для реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты в среду демонтировали мост через канал дока Петра Великого, построенный в Кронштадте в середине XIX века, чтобы приступить к его капитальному ремонту. Как сообщил ТАСС глава администрации Кронштадтского района Петербурга Олег Довганюк, в противном случае историческая постройка была бы утеряна.

"Первичное обследование конструкций моста после демонтажа показало, что полный капитальный ремонт начат своевременно. Еще несколько лет, и мы могли бы потерять уникальное инженерное сооружение XIX века", - сказал Довганюк.

В среду два сорокотонных автокрана перенесли Доковый мост на проезжую часть улицы Макаровской, где ранее была смонтирована временная площадка для его капремонта. На время ремонта моста автомобильное движение по Макаровской улице прекращено, маршруты общественного транспорта изменены.

Доковый мост Кронштадта был построен в 1854-1856 году из корабельной стали по проекту инженер-подполковника Богдановского, его особенностью является заклепочное соединение металлических конструкций. Длина моста составляет 36 м, ширина - 8 м.