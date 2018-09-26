В Пскове запустили квест по местам пребывания Николая II

В рамках маршрута туристы проедут по местам региона, связанным с императором, и познакомятся с историческими фактами о семье Романовых

ПСКОВ, 26 сентября. /ТАСС/. Турфирмы Псковской области запустили квест-путешествие по "Императорскому маршруту", игра проводит туристов по местам, связанным с личностью Николая II. Предполагается, что она поможет увеличить туристический поток, сообщила ТАСС председатель комитета по культуре региона Жанна Малышева. По ее словам, в 2019 году число туристов, прошедших по "Императорскому маршруту", увеличится в 3,5 раза до 1,5 тыс. человек. Российский император Николай II в вагоне царского поезда на железнодорожном вокзале на станции Дно в Псковской области 2 марта 1917 года подписал отречение от престола. Тем самым в России закончилась эпоха правления династии Романовых.

"Программы маршрута уже дополнены квестом-путешествием по городу "Николай II в Пскове", он проходит в сопровождении экскурсовода по местам, которые посетил император со своей женой Александрой Федоровной во время двух его визитов в 1903 и 1917 году, а также по историческим местам, связанным с временем его правления. Группе выдается карта и маршрутный лист, где есть полезная информация и вопросы, на которые нужно ответить", - пояснила Малышева. Она добавила, что псковские туроператоры отмечают рост интереса к "Императорскому маршруту" как со стороны российских, так и со стороны иностранных туристов. "По проекту "Императорский маршрут" в 2019 году планируется принять 1530 человек. В 2018 году планируется принять 430 человек. В рамках маршрута туристы проедут по местам Псковской области, где бывал Николай II, познакомятся с историческими фактами о семье Романовых, а также узнают об основных достопримечательностях, расположенных на маршруте", - сказала Малышева. Артефакты времен Николая II Туристам, посещающим "Императорский маршрут" в Псковской области, экскурсоводы показывают артефакты дореволюционного времени, которые связаны с личностью Николая II. Гости города могут посетить псковский филиал музея Октябрьской железной дороги, где есть экспонаты, связанные с отречением Николая II от престола. Среди них - подлинный телеграфный аппарат Морзе, который находился на Псковском вокзале в те дни. "По Пскову у нас прогулка с посещением мест, которые связаны с императорскими визитами. Мы смотрим открытый фонд хранения, так называемая "Золотая кладовая", в которой содержатся предметы, связанные с правлением императора: памятный крест времен русско-японской войны, сувенирные кружки венчания на царство. Было всего 400 кружек, которые выдавались охранной группе, которая должна была обеспечивать безопасность, и одна из таких кружек у нас есть", - рассказала ТАСС директор псковской турфирмы "Континент-тур" Светлана Баранова, которая является одним из разработчиков экскурсий по "Императорскому маршруту". Перспективы "Императорского маршрута" в Псковской области По прогнозам местных туркомпаний, в ближайшие пять лет в Пскове может появиться еще один объект для показа - императорский вагон. По словам Барановой, его создание позволит объединить в одном месте все предметы императорской эпохи, которые сейчас хранятся в разных музеях города.